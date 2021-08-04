На трассе в Челябинской области в лобовом ДТП погибла женщина

На месте аварии ограничено движение автомобилей

На трассе М-5 «Урал» сегодня днем, 4 августа, на территории Ашинского района произошла авария с участием трех иномарок. В лобовом ДТП погибла 73-летняя женщина. На месте организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По сведениям госинспекции, на 1600 км автодороги «Москва-Челябинск» на территории Ашинского района автомобиль Фольксваген Поло выехал на встречную полосу и столкнулся со встречными автомобилями Тойота Ленд Крузер 200 и Тойота Хайс. Пока неизвестно, что стало причиной выезда на встречку на запрещенном для того участке. За рулем Фольксвагена был 73-летний водитель. От лобового столкновения его пассажир — 73-летняя женщина скончалась на месте.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а ГИБДД организовали реверсивное движение.