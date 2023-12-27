Как работают челябинские ТРК в новогодние праздники — 2024

Выясняем время для самого удачного шопинга

Челябинские торгово-развлекательные комплексы утвердили график работы в последние дни декабря 2023 года и новогодние каникулы 2024-го. Информагентство «Первое областное» выяснило, какое время лучше выбрать для шопинга, а какое — для похода в кино или ресторан.

В этом году арендаторы торговых площадей в крупных ТРК повсеместно увеличили время работы в праздничные дни, а некоторые из них и вовсе готовы работать до последнего клиента. График работы в сторону увеличения в первую очередь пересмотрели продуктовые отделы, поскольку всегда есть те посетители, кто не успел купить зеленый горошек к оливье и перед боем курантов решил докупить. Рост числа покупок прогнозируют и продавцы одежды, обуви, аксессуаров.

Так, комплексы «Алмаз», «Родник», «Куба», «Никитинский» планируют работать в последний день уходящего года до 18:00, «Горки» и «Радуга» — до 22:00.

«Мы прогнозируем увеличение потока посетителей и, как следствие, рост выручки арендаторов, поскольку в предновогодний период у нас уже хорошие показатели — трафик покупателей нашего ТРК вырос на 5%. Если бы не подвела погода и не обрушился на Челябинск сильный снегопад, то показатели были бы еще выше. Люди спешат за подарками для себя и близких, в этом году покупатели более активны, в связи с чем графики работы пересмотрены в сторону увеличения», — говорит руководитель управляющей компании ТРК «Фиеста» Александр Дадерко.

Топ-менеджеры торгово-развлекательных комплексов отмечают, что в этом году торговля ведется активнее и новогоднее настроение вернулось в семьи челябинцев.

ТРК «Родник» 31 декабря работает с 10:00 до 18:00, при этом «Ашан» — с 8:00 до 20:00, «Касторама» — с 8:00 до 20:00. 1 января комплекс откроет двери для посетителей с 14:00 и проработает до 22:00, «Ашан» работать не будет. 2 января ТРК «Родник» работает с 10:00 до 22:00.

ТРК «Алмаз» 31 декабря работает с 10:00 до 18:00, супермаркет «Лента» — с 9:00 до 21:00, «Леруа Мерлен» — с 8:00 до 20:00. 1 января комплекс утвердил график работы с 14:00 до 22:00. «Лента» будет работать с 09:00 до 23:00, у «Леруа Мерлен» — выходной.

ТРЦ «Фокус» 31 декабря работает с 10:00 до 20:00, супермаркет «Спар» — с 8:00 до 21:00, мягкий кинотеатр — с 9:30 до 20:00, гастропарк — с 10:00 до 20:00. 1 января «Фокус» работает с 12:00 до 23:00, супермаркет — с 12:00 до 20:00, мягкий кинотеатр — с 10:00 до 1:00, гастропарк — с 12:00 до 23:00. С 2 по 8 января ТРЦ «Фокус» работает в обычном режиме.

ТРК «Фиеста» 31 декабря работает с 10:00 до 19:00, «Спар» — с 8:00 до 21:00. 1 января время работы ТРК — с 12:00 до 22:00, «Спара» — с 12:00 до 23:00.

ТРК «Радуга» 31 декабря работает с 10:00 до 22:00, «Спар» — с 8:00 до 24:00. 1 января ТРК будет открыт с 12:00 до 22:00, «Спар» — с 12:00 до 23:00.

ТРК «Куба» 31 декабря работает с 10:00 до 18:00. 1 января 2024 года супермаркет «Спар» откроет двери для посетителей в 12:00. С 2 января все торговые отделы комплекса работают в обычном режиме.

ТРК «Горки» 31 декабря открыт для посетителей с 10:00 до 20:00, 1 января — с 14:00 до 22:00. С 2 января — в обычном режиме. При этом гипермаркет «Лента» будет работать 31 декабря с 9:00 до 21:00, с 1 января — в обычном режиме. Кинотеатр «Синема Парк» 31 декабря — с 10:00 до 18:00 (начало последнего киносеанса), 1 января — с 11:00 до 01:00, а далее — в обычном режиме.

ТК «Никитинский» на площади Революции 31 декабря работает с 10:00 до 18:00. 1 января не работает. 2 января торговые ряды будут открыты с 12:00 до 20:00. С 3 января торговый комплекс будет работать в обычном режиме.