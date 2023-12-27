Челябинцы смогут отправить бесплатные новогодние открытки из ледового городка

Почта Деда Мороза будет работать до конца января

Сегодня вечером на площади Революции в Челябинске откроется ледовый городок. Впервые вблизи главной городской елки будет работать почта Деда Мороза, где все желающие смогут подписать поздравительные открытки и бесплатно отправить их родным и близким. Об этом сообщила «Почта России», которая реализовала этот проект совместно с администрацией Челябинска.

Специально для почты Деда Мороза городское управление культуры подготовило четыре вида открыток, оформленных учащимися Детской художественной школы искусств. На них изображены различные сюжеты, связанные с новогодними праздниками: прогулки, катание на коньках и сноуборде, наряжание елки дома.

Праздничная почта будет работать до конца января. Почтовики будут ежедневно вынимать корреспонденцию и отправлять ее адресатам. Расписание работы временного отделения размещено на сайте управления культуры Челябинска kultura174.ru.