На Новый год жители Челябинской области любят украшать елку и встречаться с близкими

Южноуральцы назвали традиции, которым они верны уже много лет

В Челябинской области в каждой семье новогодние праздники проводят по-разному. Однако есть такие традиции, которым с радостью следует большинство жителей региона. Например, по 13% южноуральцев любят встречи с близкими и украшение елки. В топ любимых традиций вошел обмен подарками — таких 11%. Что еще любят делать жители Челябинской области на Новый год, выяснили исследователи сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

По 7% опрошенных южноуральцев традиционно 31 декабря хорошенько высыпаются, устраивают праздничное застолье и загадывают желание под бой курантов. 4% опрошенных назвали своей любимой традицией приготовление блюд. Ежегодно запускают фейерверки и пьют шампанское по 3% респондентов. А 2% жителей региона не представляют себе Новый год без салата оливье.

«Женщины своими любимыми новогодними традициями чаще называли украшение елки и загадывание желания, а мужчины — долгий предпраздничный сон и праздничное застолье»,— уточнили исследователи.

При этом у 8% респондентов вообще нет любимых традиций.