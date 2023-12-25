В Челябинской области почтовые отделения изменили график работы в новогодние праздники

У работников связи выходными будут три дня

Почтовые отделения Челябинской области в связи с предстоящими новогодними праздниками будут закрыты 31 декабря, 1 и 7 января. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной почтовой службы.

«В выходные дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов», — уточнили в пресс-службе.

Там также отметили, что некоторые сельские отделения могут работать по другому графику. Уточнить режим работы конкретного отделения можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении «Почта России».