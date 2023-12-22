План по вводу жилья в УрФО за 11 месяцев выполнен на 94%

Объем строящегося жилья в регионах Урала превысил 10 млн кв. метров

Строительная отрасль Уральского федерального округа демонстрирует положительную динамику, актуальные показатели по строительству нового жилья в округе — лучшие за последние пять лет. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, подводя предварительные итоги работы строительной отрасли в регионах вверенной ему территории.

«Объем строящегося многоквартирного жилья в декабре 2023 года превысил 10 миллионов квадратных метров — это почти на 2 млн кв. м больше, чем в декабре 2022 года, 98,4% новостроек возводятся с использованием счетов эскроу», — акцентировал Владимир Якушев.

Он также отметил, что по итогам 11 месяцев план по вводу жилья в УрФО выполнен на 94% — пять лет подряд цифры на этот же период были существенно ниже.

«В январе — ноябре введено 7,9 млн кв. м жилья, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Президент поставил перед регионами УрФО задачу обеспечить ввод 8,5 млн кв. м жилья», — сказал полпред.

Напомним, в Челябинской области за 11 месяцев 2023 года ввели в эксплуатацию 1,7 миллиона квадратных метров жилья.