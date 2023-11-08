Время распродаж: какие уловки используют продавцы и что сделать, чтобы сэкономить

Эксперты объясняют, как манипулируют покупателями, а также дают полезные советы

В России стартовал сезон распродаж. Сейчас идет акция 11.11 (Всемирный день шопинга). За ней наступит «Черная пятница», которая продлится с 24 по 26 ноября. После нее будет «Киберпонедельник». Следом подойдут предновогодние распродажи. Многие магазины, как маркетплейсы, так и в ТРК, традиционно предлагают в это время скидки. ИА «Первое областное» узнало у экспертов, какие уловки используют продавцы и можно ли им противостоять. Выяснили, конечно же, действительно ли можно сэкономить на таких акциях и как это сделать.

Эксперт в области психологии маркетинга и поведенческой экономики Анна Шерер называет «Черную пятницу» ярким примером иррационального поведения покупателей. Продавцы манипулируют инстинктами человека. Например, страхом потерять что-то.

«Большая часть россиян выросла в атмосфере товарного дефицита. В нашем менталитете есть гипертрофированный страх не получить какую-то редкую выгоду. Поэтому в России ажиотаж в „Черную пятницу“ приобретает катастрофические масштабы. Маркетологи манипулируют людьми через страх потери. Таким образом они „отключают“ рациональную часть мозга — неокортекс, который отвечает за речь, логику и мышление. Именно поэтому подавляющая часть покупок — импульсивные»,— отмечает Анна Шерер.

Манипуляцию можно довольно легко выявить. Например, когда продавец говорит не о выгоде от покупки товара, а о том, что человек потеряет, если откажется. К манипуляциям относятся отметки о последних единицах продукта, предстоящем росте цен, активном спросе. Такие действия сказываются на психологическом состоянии. Чем дольше человек подвержен стрессу, тем ему сложнее противостоять соблазну купить товар. Чтобы успокоиться, нужно глубоко подышать или посчитать до десяти, а после — тщательно подумать, действительно ли нужна эта вещь и что будет, если ее не купить.

«У людей повышается уровень гормона стресса — кортизола. Чем выше этот показатель, тем сильнее сокращается способность критически мыслить. Если есть стресс, значит, есть опасность и надо срочно действовать. Рациональность отключается напрочь. Только когда человек возвращается из магазина домой в спокойные, безопасные условия, он начинает осознавать, что накупил кучу ненужной ерунды»,— объясняет Анна Шерер.

Руководитель аналитического агентства So Invest Анастасия Кузьминова отмечает, что во время массовых распродаж продавцы могут избавляться от залежалых товаров.

«Под такие акции хорошо уходит товар, который „залежался“, — на него делаются особенно большие скидки, тем самым торговля очищает свои запасы. Там, где в какой-то момент цена, может быть, не соответствовала качеству товара или его преимуществам, она снижается. Действует также „эффект масштаба“, когда под распродажу просто закупают больше товара. Тогда компания получает прибыль, даже имея более низкую наценку за счет резкого роста оборота»,— рассказывает Анастасия Кузьминова.

Доцент экономического факультета ЧелГУ Илья Данилов советует начать отслеживать цену на желаемый товар с августа. Если стоимость в ноябре, во время распродаж, действительно снизится, тогда стоит купить эту вещь.

«Если же этот товар вам не нужен, но на него действует большая скидка, то отмотайте все ленты и посмотрите, сколько он стоил в том же августе или в сентябре. Вы увидите, что цена не изменилась, никакой скидки нет, соответственно, все это — большой мыльный пузырь»,— говорит эксперт.

Еще один совет — сравнить цены на нужную вещь на нескольких сайтах или в нескольких магазинах.

Челябинский стилист-шопер Татьяна Нигматуллина рекомендует для начала не терять голову при просмотре товаров и скидок на них. Чтобы получить удовольствие от покупок, нужно заранее подготовить список того, что действительно нужно. Кроме того, стоит обращать внимание на товары со скидками в 50—70%. Потому что 10—15% — «это несерьезно». И, самое главное, следует определиться с тем, сколько денег готовы потратить во время распродаж.

По данным опроса, более 60% россиян могут израсходовать на ноябрьских распродажах от 5 до 10 тысяч рублей. Кстати, после покупки можно сохранить чек, чтобы в случае необходимости или когда придет осознание ненужности вещей вернуть товар, если это возможно.