На трассе в Челябинской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Сотрудники ГИБДД разыскивают виновника аварии

На 31-м километре дороги Челябинск — Троицк в Коркинском городском округе неизвестный водитель на серебристом автомобиле насмерть сбил мужчину. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

ДТП случилось накануне вечером. 51-летнего мужчину сбил неизвестный водитель и скрылся с места происшествия.

«От полученных травм потерпевший скончался на месте. Сотрудники ГИБДД ищут виновника аварии», — рассказали в областной Госавтоинспекции.

Как ранее писал наш сайт, в Южноуральске водитель сбил пожилую женщину, переходившую дорогу по зебре.

