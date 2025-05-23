Изготовленный в Челябинске электробус протестируют в Санкт-Петербурге

Новую машину представили на международном фестивале

В Санкт-Петербурге на VI Международном транспортном фестивале «ТранспортФест» впервые представили сертифицированный электробус «Синара-6253». В Северной столице пройдет тестовая эксплуатация машины, сообщает пресс-служба компании «Синара — Городские Машины». Электробус выпущен Челябинским заводом городского электрического транспорта.

«Мы подписали соглашение с СПб ГУП „Пассажиравтотранс“ о проведении тестовой эксплуатации электробуса в Санкт-Петербурге. В ближайшее время уникальная машина собственной конструкторской разработки выйдет на маршруты культурной столицы»,— поясняют в компании.

Двухмесячный тест-драйв позволит оценить работу транспорта в реальных городских условиях, проверить его надежность и эффективность в эксплуатации. Электробус выполнен в зеленом цвете, украшен символикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.





Транспортное средство успешно прошло четырехмесячные испытания на полигоне в Минске, и получило сертификацию в апреле 2025 года. Эксперты проверяли работоспособность всех систем и агрегатов машины, проводили ходовые и тормозные испытания. Электробус соответствует требованиям безопасности и экологическим стандартам стран Таможенного Союза (РФ, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия).

Электробус может перемещаться без подзарядки на расстояние до 240 километров. Имеет функцию «Ночной зарядки», которая увеличивает срок службы батарей, снижает пиковую нагрузку на электрические сети и экономит на энергопотреблении. В этой машине, как и в троллейбусах «Синара», есть климат-контроль, удобные кресла с антивандальным покрытием, современные системы безопасности. Для водителей сделана эргономичная кабина с климат-контролем и удобными отсеками для хранения вещей.

Компанию новому электробусу на транспортном фестивале составил троллейбус «Синара-6254», изготовленный для Санкт-Петербурга. Его тестовая эксплуатация проходила на улицах Челябинска.