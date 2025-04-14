Челябинский электробус прошел испытания и получил сертификацию

Первая партия техники планируется к отгрузке в Магнитогорск

Электробус Челябинского завода городского электротранспорта собственной конструкторской разработки «Синара — Городские Машины» (входит холдинг «Синара — Транспортные Машины») успешно прошел испытания и получил сертификацию. Об этом сообщили в пресс-службе СТМ.

Электробус «СИНАРА-6253» соответствует требованиям безопасности и экологическим стандартам стран Таможенного Союза (РФ, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия). Испытания длились четыре месяца на полигоне в Минске (Республика Беларусь). Эксперты проверяли работоспособность всех систем и агрегатов машины, проводили ходовые и тормозные испытания.

«Первый опытный образец электробуса „Синара-6253“ был изготовлен в Санкт-Петербурге в 2022 году. Затем мы взяли курс на импортозамещение и унификацию с троллейбусом „Синара-6254“ — оперативно пересмотрели конструкцию и теперь предлагаем рынку городского общественного электротранспорта более совершенную машину из отечественных компонентов. Сегодня троллейбус и электробус семейства колесного транспорта „Синара“ унифицированы на 75%, что упрощает отладку серийного производства: она не требует значительных изменений в технологическом цикле и позволяет использовать базу проверенных поставщиков», — прокомментировал генеральный директор «Синара — ГМ» Сергей Шунин.

Электробус оснащен аккумуляторами емкостью 441 кВт/ч, которые обеспечивают пробег до 240 км в городском режиме без подзарядки. Модель имеет функцию «Ночной зарядки», она увеличивает срок службы батарей, снижает пиковую нагрузку на электрические сети и экономит на энергопотреблении. В условиях дневных и ночных тарифов на электроэнергию, таких как, например, в Москве, этот функционал становится особенно актуальным.





Машина полностью соответствует современным стандартам комфорта для пассажиров. Электробус оснащен 100% низким полом, просторным салоном с 35 посадочными местами, эргономичными сиденьями с антивандальным покрытием, поручнями из нержавеющей стали, системой климат-контроля, USB-слотами для зарядки мобильных устройств, высоким потолком, дверями с функцией «антизажим». Функция книлинга — наклона вбок при остановке и откидная аппарель создают дополнительное удобство при посадке и высадке, в том числе маломобильных пассажиров. В кабине водителя предусмотрены климат-контроль, регулируемая рулевая колонка, приборная панель и отсеки для хранения вещей.

Производство электробусов осуществляется на Челябинском заводе городского электротранспорта компании «Синара — Городские Машины». Магнитогорск станет первым городом, где запустят электробусы «СИНАРА-6253».

О запуске электробусов в Магнитогорске губернатор Алексей Текслер впервые сообщал во время эфира в Центре управления регионом в октябре 2023 года.

«У нас будет собственная база троллейбусов и электробусов. Это дополнительные рабочие места и в целом новые компетенции»,— отмечал глава региона.

Во время прямой линии губернатор говорил, что электробусы будут выглядеть так же, как челябинские троллейбусы.