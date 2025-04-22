Челябинский троллейбус покажут на отраслевой выставке в Санкт-Петербурге

Технику представят современными образцами и ретро-моделями

Челябинский троллейбус покажут на отраслевой выставке в Санкт-Петербурге. Самым новым и интересным экспонатом станет троллейбус «СИНАРА- 6254», который произвели и оснастили оборудованием для обучения водителей на Челябинском заводе городского электротранспорта.

26 апреля Горэлектротранс Санкт-Петербурга проведет День открытых дверей, где будет представлена уникальная коллекция — от современных транспортных средств до редких ретро-моделей.

В кабине «СИНАРА- 6254» установлено два водительских кресла и 2 набора педалей — для новичка и наставника. Для наставника предусмотрена зона управления с отдельными зеркалами для быстрой реакции на ошибки стажера и шестью дублирующими сигналами, включая проход стрелок, звуковой сигнал и указатели поворота.

Челябинские троллейбусы ходят уже не только по областной столице, но и по улицам Миасса, Ярославля, Калининграда, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Транспорт полностью производится в Челябинске. Подробнее о производстве — в нашем материале.