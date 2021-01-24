В Челябинской области прогнозируют потепление до +1 градуса и мокрый снег

Также синоптики предупредили южноуральцев о гололедице

В Челябинскую область ненадолго заглянет настоящая весна: в понедельник, 25 января, синоптики прогнозируют потепление до +1 градуса, а также мокрый снег и порывистый ветер. В областном центре тоже будет тепло. Рассказываем, какую погоду обещает Челябинский гидрометеоцентр.

В ночь на 25 января в Челябинской области ожидается −12, −17 градусов, на крайнем западе потеплеет до −4, −9 градусов. Облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный и мокрый снег, в отдельных районах гололедица. Днем столбики термометров покажут −4, +1 градус. Облачно с прояснением, местами осадки в виде мокрого снега, в некоторых районах умеренный снег, гололедица. Ветер юго-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник также ожидается небольшой снег. Температура воздуха опустится до −13, −15 градусов. Днем потеплеет до −1, +1 градуса. Облачно с прояснением, небольшой снег, местами мокрый. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства оценила вероятность отмены занятий в школах Челябинской области в понедельник, подробнее — по ссылке.