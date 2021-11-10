Также сегодня на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером он получил предложение занять должность его советника. Об этом сообщил ИА «Первое областное» собственный источник в правительстве Челябинской области.Вопрос о прекращении полномочий Мякуша будет внесен в повестку внеочередного заседания областного парламента, которое должно пройти 16 ноября.Предложение возглавить Законодательное собрание получил первый заместитель Мякуша Александр Лазарев, сообщил собеседник ИА «Первое областное».«Подготовка к смене председателя Заксобрания шла больше года, с момента выборов в нынешний созыв регионального парламента, — сообщил источник. — Владимир Мякуш — настоящий дуайен южноуральской политики, известный своей мудростью и политической прозорливостью, имеющий огромные заслуги перед областью. Он много лет уверенно возглавлял областной парламент и сделал его стабильным, системообразующим элементом региональной власти, нацеленным на качественное развитие Южного Урала.В свою очередь, Александр Лазарев — представитель следующего поколения челябинских политиков, почти пять лет был успешным мэром крупного города (Южноуральск), успел поработать первым заместителем председателя Заксобрания и на этом посту многому научился у Владимира Мякуша».Председателя Законодательного собрания области выбирают из своего числа депутаты регионального парламента. Кандидатура Александра Лазарева, вероятно, будет вынесена на голосование после прохождения необходимых по регламенту ЗСО юридических процедур.