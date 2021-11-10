Челябинская областная федерация компьютерного спорта приглашает принять участие во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге 2021/2022. Этот ежегодный турнир по компьютерному спорту среди учащихся средних специальных и высших учебных заведений в России пройдет уже в шестой раз, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования состоятся в пяти видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, Hearthstone, Clash Royale и StarCraft II. Участники будут бороться за победу и денежный приз. В этом году организаторы соревнований увеличили призовой фонд до 3 миллионов рублей.
Заявки могут подать студенты, достигшие 16-летнего возраста на 1 января 2022 года, по ссылке: https://vk. com/app6013442_-127980021?form_id=4#form_i.... Подробнее с правилами участия и проведения турнира можно ознакомиться на сайте: https://студлига.рф/
Отметим, в России киберспорт официально признан видом спорта. Кроме того, киберспортсмены могут получить звания «Мастер спорта России», «Мастер спорта международного класса» и «Заслуженный мастер спорта России».
Напомним, что в октябре российская команда Team Spirit во главе с южноуральцем Ярославом Miposhka Найденовым стала победителем чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2 — The International 10 и заработала более 18 миллионов долларов.
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