Челябинскому бизнесмену Григорию Ройзману принесли извинения за уголовное преследование

Длившееся пять с половиной лет расследование уголовного дела прекращено

Органами следствия прекращено дело, возбужденное по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») в отношении челябинского предпринимателя Григория Ройзмана. Бизнесмену принесены официальные извинения. Об этом Григорий Ройзман сообщил корреспонденту ИА «Первое областное».

Уголовное дело возбуждено еще в 2014 году. За семь лет это дело стало одним из наиболее длительно расследуемых не только в Челябинской области, но и в стране. Обвиняемый Григорий Ройзман с самого начала следствия отрицал свою вину. Суды неоднократно отказывали в его аресте. Бизнесмен провел под подпиской о невыезде из Челябинска более 5,5 года.

Данное дело находилось под пристальным вниманием СМИ и многие эксперты говорили о том, что столь длительный срок следствия уже подразумевает некоторые нестыковки. В 2019 году Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал сроки следствия необоснованными.

В марте 2021 года дело в отношении Ройзмана было прекращено следственным органом УВД по городу Челябинску, а 29 апреля 2021 года Григорию Ройзману были принесены официальные извинения от имени государства прокурором Челябинска.

«А все-таки хорошо и правильно, что я никуда не убежал в свое время. Несмотря на возможности уехать и многочисленные советы это сделать; Несмотря на „подписку о невыезде из города Челябинска“, действовавшую в общей сложности более 5 с половиной лет; Несмотря на постоянные попытки ареста; Несмотря на постоянные отмены прекращения уголовного дела; Несмотря на „убийственные“ материалы в СМИ; Несмотря на постоянный стресс для моей семьи; Несмотря на безосновательные приводы к следователям; Несмотря на отсутствие возможности нормально работать; Несмотря на много чего еще... Странно, но все-таки правильно, что не убежал от этого всего, а встретил лицом к лицу...» — написал на своей странице в «Фейсбуке» Григорий Ройзман.

Челябинский предприниматель также вспомнил совет своей матери: «Сынок, от себя не убежишь, а если чувствуешь, что прав, — борись!».

«Возможно, что эта публикация вызовет у некоторых людей прилив негатива, но я все-таки больше рассчитываю на тех, у кого она вызовет хорошие эмоции, а таких людей, как выяснилось за эти годы, больше, чем я думал! И еще, я искренне рад, что государство нашло в себе силы извиниться. Возможно это просто бумага, но для меня она имеет очень высокую цену, которую мне пришлось заплатить. И речь совсем не о деньгах...» — написал Григорий Ройзман.

Напомним, по материалам первого уголовного дела, в 2011—2013 годах Григорий Ройзман вместе с Олегом Бондарем, руководившим «Комбинатом продовольственного и социального питания», обвинялся в выводе средств через несколько аффилированных компаний. Утверждалось, что они получили займы на сумму более 100 миллионов рублей, но в срок деньги не вернули. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере»).

В феврале 2016 года дело было дополнено материалами о преднамеренном банкротстве фирм ООО «Школьное питание» и ООО «УралПродКом». В 2016 году дело закрыли и предъявили Ройзману новое обвинение — в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием по пунктам «а», «б» части 2 статьи 165 УК. Однако состава преступления не обнаружили и в июне 2018 года дело закрыли, а за Ройзманом признали право на реабилитацию. Но прокуратура возобновила дело. В мае 2019 года дело было снова прекращено.

В июне 2019 года начальнику следственной части городского УМВД внесено требование о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).