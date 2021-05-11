В Челябинском городском бору пройдет массовый субботник

Он станет частью всероссийской акции «Ген уборка»

В Челябинске пройдет всероссийская экологическая акция «Ген уборка». Южноуральцев приглашают выйти 14 мая, в пятницу, на массовый субботник в городской бор. Уборка лесополосы пройдет под лозунгами #борнашдом #сохранимборвместе #генуборки #нацпроектэкология.

Всероссийская экологическая акция «Ген уборка» — часть нацпроекта «Экология» и объединение общественных движений школьников, молодежи, общества охраны природы. В регионе местом проведения акции станет Челябинский городской бор.

«Челябинский городской бор является излюбленным местом всех жителей и гостей города. Это наше достояние, которое необходимо сохранить для потомков. В рамках данной акции мы планируем максимально убрать бор от валежника, чтобы не допустить риска природных пожаров и уничтожения бора. Мы призываем всех желающих граждан и организации выйти и помочь нам с уборкой нашего общего достояния — памятника природы Челябинский бор. При проведении мероприятия будет сделан акцент на идее раздельного сбора отходов, что в дальнейшем должно стимулировать жителей области следовать данной привычке и в повседневной жизни», — отметил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

В бору определены несколько основных мест уборки. Добровольцы-экологи наведут порядок на территории «Тропы пенсионеров» за памятником Игорю Курчатову, станции «Водная» рядом с комплексом «Родник», на Изумрудном карьере, за первой Областной больницей, Ядерным центром, Детской областной больницей. Мусор и валежник будут не только рассортированы, но и в дальнейшем переработаны. Собранное будет отправлено на вторичную переработку, а валежником и сухостоем после измельчения и сортировки будут отсыпаны дорожки.

Присоединиться к акции может каждый желающий. Для этого достаточно заполнить форму или обратиться в Минэкологии Челябинской области по телефону: 8(351) 264-78-58.