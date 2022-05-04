Южноуральцы встречают «Поезд Победы»

Ретросостав на паровой тяге прибыл в Златоуст и Магнитогорск

4 мая жители Златоуста и Магнитогорска встретили праздничный «Поезд Победы». Ретросостав на паровой тяге прибывает в южноуральские города в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его приезд сопровождается праздничным концертом с песнями военных лет и выступлениями артистов на перроне. В город металлургов состав прибыл в полдень, а завтра, 5 мая, его уже будут встречать жители Карталов. Поезд завершит праздничное турне по Южному Уралу 6 мая в Челябинске. Здесь инсценируют работу железнодорожной станции в военное время, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

«Поезда Победы» на паровой тяге ведет паровоз серии «Л». Состав максимально стилизован под время 1945 года. Поезд привозит «теплушки» с артистами в военной форме, которые на перроне вокзала исполняют песни военных лет.

Сегодня первыми праздничный состав встретили жители Златоуста, в полдень он прибыл в Магнитогорск. Акция проходит ежегодно в городах Южного Урала в честь празднования Победы в Великой Отечественной войне. Ее организует Южно-Уральская железная дорога.

В Челябинск поезд прибудет 6 мая в 13:30. С 12:00 до 18:00 на площадке у Центра исторического наследия ЮУЖД будет работать выставка военной техники и интерактивная экспозиция с военным госпиталем, штабом, минометным окопом. Железнодорожная станция будет стилизована под военное время.