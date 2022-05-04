В Челябинске при столкновении трех авто пострадал водитель Chevrolet

ГИБДД выясняет обстоятельства аварии

Сегодня, 4 мая, в 10:45 на перекрестке улиц Российской и Коммуны столкнулись три автомобиля. Пострадал один водитель. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГИБДД по Челябинску.

71-летний водитель Mercedes двигался по Российской на красный сигнал светофора и столкнулся с двумя авто на перекрестке. За рулем Škoda находилась 33-летняя женщина, Chevrolet управлял 64-летний водитель.

«В результате ДТП пострадал мужчина за рулем Chevrolet. Сразу после аварии для него вызвали скорую помощь, но потом отказались от помощи медиков. Сотрудники ГИБДД снова вызвали бригаду врачей, когда мужчина почувствовал себя плохо», — рассказали в Госавтоинспекции.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.