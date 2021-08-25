Алексей Текслер поздравил чемпионку Паралимпийских игр

Глава региона поблагодарил спортсменку за успешное выступление в Токио

Сегодня, 25 августа, на Паралимпийских играх в Токио челябинская спортсменка принесла первую для сборной России золотую медаль, установив при этом новое мировое достижение в плавании. Губернатор Челябинской области поздравил Валерию Шабалину с успешным выступлением.

«Дорогая Валерия! От души поздравляю Вас с замечательным успехом — победой на Паралимпиаде в Токио и установкой нового мирового рекорда в плавании на 100 метров баттерфляем! Очень рад, что первую золотую медаль в копилку паралимпийской сборной России принесла именно челябинская спортсменка. Восхищаюсь вашим мужеством и волей к победе. Весь Южный Урал гордится Вами. Желаю новых успехов на олимпийских водных дорожках», — говорится в поздравительной речи главы региона.

Напомним, что на Паралимпийских играх — 2020 в Токио выступают пять южноуральских спортсменов. Три атлета представляют легкую атлетику и два — плавание. Валерия Шабалина является одной из самых титулованных спортсменок ЛИН (лица с интеллектуальными нарушениями). В ее активе 39 золотых медалей чемпионатов страны, пять побед на чемпионате мира и неоднократные первые места континентальных первенств.