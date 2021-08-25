В Челябинской области продолжается прием заявлений на выплату 1,5 тысячи рублей к школе

Пособие положено малоимущим многодетным семьям и малоимущим семьям с детьми-инвалидами

Более тысячи южноуральских семей уже получили единовременное пособие на подготовку к новому учебному году. Речь идет о выплате 1,5 тысячи рублей от правительства Челябинской области. Эти деньги положены малоимущим семьям.

«Затраты родителей на покупку формы и школьных принадлежностей ощутимо влияют на семейный бюджет. В связи с этим мы ежегодно стараемся поддержать наиболее уязвимые категории населения: малоимущие многодетные семьи, а также малоимущие семьи с детьми-инвалидами», — говорит министр социальных отношений Ирина Буторина.

Пособие предоставляется малоимущим многодетным семьям и малоимущим семьям с детьми-инвалидами, в которых дети в возрасте до 18 лет являются школьниками или студентами средних и высших учебных заведений и обучаются очно.

По подсчетам Минсоца, в 2021 году пособие получат родители 37 тысяч детей, проживающих на территории Челябинской области. Всего из бюджета на эти цели выделено 59 миллионов рублей. Управления социальной защиты уже получили более 4,4 тысячи заявлений. В конце августа выплаты начали поступать на лицевые счета родителей. Также деньги можно получить через отделения почтовой связи.

Документы на единовременное социальное пособие для подготовки детей к учебному году можно подать в органы социальной защиты населения по месту жительства до 25 октября 2021 года.

Кроме того, до 1 ноября все семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также семьи с детьми до 23 лет, имеющими ограниченные возможности здоровья, могут подать заявление на «Госуслугах» о выплате 10 тысяч «президентских» рублей на подготовку к школе. Эта единоразовая помощь предоставляется независимо от дохода и состава семьи.