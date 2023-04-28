В Челябинской области опережающее финансирование позволит дополнительно ввести 65 км новых дорог

За последние годы в регионе в три раза увеличили объемы дорожных работ

Южноуральские власти завершают процедуру заключения контрактов по опережающему строительству дорожных объектов, что позволит дополнительно ввести почти 65 км новых дорог. Об этом стало известно во время заседания правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, на заседании в качестве руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» выступил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона выдвинул ряд предложений по опережающему финансированию дорожной инфраструктуры. Прежде всего необходимо своевременно и полностью использовать все средства, выделенные в рамках этого механизма. По словам Алексея Текслера, регионам важно выбрать все лимиты по опережающему финансированию дорог, построить и отремонтировать объекты, которые ждут люди. В Челябинской области контрактация в этой части уже завершается.

Также губернатор предложил применять механизм опережающего финансирования для строительства и капремонта федеральных трасс. Что касается дорожной деятельности нашего региона, то планы по всем видам трасс (областные, местные и федеральные) синхронизированы на пять лет. Специалисты учитывали конкретные планы развития строительства жилья, экономики, благоустройства и туристической инфраструктуры. Так, на данный момент ведется активная реконструкция трассы М-5 «Урал»: до четырех полос полностью расширен участок между Челябинском и Екатеринбургом, на очереди — участки до Башкирии.

«По сути, это готовый участок трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. Хочу обратить внимание на продолжение этой трассы в сторону Казахстана и доведение автомобильной дороги А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан до 4 полос. Это придаст дополнительный толчок для развития всего уральского региона, развития ТЛК „Южноуральский“, который является элементом восточной части коридора „Север — Юг“», — заявил глава региона.

Алексей Текслер подчеркнул, что 45% областного дорожного фонда составляют расходы на муниципальные дороги. При этом субсидии закладывают на три года, а в территориях формируют «дорожные» программы сразу на пять лет. Муниципалитеты освоили практику заключения долгосрочных контрактов. Новые механизмы и возможности позволили нашему региону в три раза увеличить объем дорожных работ за последние четыре года. Тем не менее главный приоритет — качество.

«Мы сейчас делаем упор и расширяем свои возможности по проведению лабораторных испытаний, заканчиваем строительство современной государственной дорожно-испытательной лаборатории в Челябинске, она будет оснащена самым современным оборудованием. Мы повысим свои возможности в качестве контроля качества», — резюмировал губернатор.