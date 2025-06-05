Алексей Текслер назвал приоритеты в экономике Челябинской области

Правительство активно помогает развивать производства

Достойная работа, востребованность, самореализация, высокооплачиваемые рабочие места, возможности карьерного роста и развития — это приоритеты в экономике Челябинской области. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в своем обращении к депутатам Законодательного собрания 5 июня.

Валовой региональный продукт Челябинской области вплотную приблизился к трем триллионам рублей. За последние пять лет он вырос практически вдвое. Индекс промышленного производства в секторе обрабатывающих производств составил более 100%. Объем инвестиций достиг почти 550 миллиардов рублей.

Алексей Текслер рассказал, что в регионе завершено несколько важных инвестиционных проектов. На Магнитогорском металлургическом комбинате заработала новая современная коксовая батарея. Это крупнейший проект предприятия за последние 10 лет и в металлургии всей страны за последние годы. На автомобильном заводе «Урал» запустили новый конвейер для сборки технологически сложных моделей машин, в том числе для оборонно-промышленного комплекса. В Челябинске вышел на проектную мощность первый в России завод по производству промышленных роботов. Это предприятие посещал президент Владимир Путин.

«Эти и целый ряд других проектов отражают наш курс на ускоренное технологическое развитие региона, формирование и развитие импортоопережающих производств, проникновение передовых технологий во все сферы экономики и промышленности. Именно благодаря этому мы обеспечиваем рост производительности труда и всех экономических показателей. В том числе наиболее важных для граждан показателей по росту заработных плат и доходов», — отметил Алексей Текслер.

Важным проектом станет развитие особой экономической зоны «Южноуральская» в Красноармейском округе. Постановление о ее создании в конце марта этого года подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Регион шел к этому без малого 20 лет. Первую заявку правительство области направляло в Минэкономразвития России еще осенью 2005 года. Особая экономическая зона будет площадкой для развития современных высокотехнологичных, в том числе максимально роботизированных производств, которые внесут весомый вклад в достижение технологического суверенитета в масштабах всей страны и значительно увеличат экономический потенциал региона»,— подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер обратился к инвесторам и пригласил их обращаться в министерство экономического развития Челябинской области для поддержки проектов. Губернатор отметил важность развития точек роста в различных муниципалитетах. Для поддержки уникальных производств капитализацию Фонда развития промышленности увеличат на 250 миллионов рублей.