Эксперты рассказали о перспективных профессиях в IT‑сфере в Челябинске

Специалисты в этой отрасли должны постоянно учиться новому

В Челябинске 21% горожан, которые хотят сменить работу, рассматривают в качестве новой деятельности IT-сферу, говорится в исследовании hh.ru. Как и в любом направлении, в этой сфере есть множество профессий. О том, какие из них самые перспективные, ИА «Первое областное» рассказали в компании «Академия компьютерных технологий и дизайна».



Список возглавили специалисты, которые создают удобные и визуально привлекательные интерфейсы для различных цифровых продуктов, — UX/UI-дизайнеры. Они должны разбираться в пользовательских потребностях, знать психологию, уметь работать в команде, владеть современными инструментами и методами дизайна.

«UX/UI-дизайнер активно участвует в создании цифрового продукта на всех этапах разработки, начиная с исследования целевой аудитории и заканчивая тестированием готовых прототипов», — уточнили в компании.

Такие специалисты должны держать руку на пульсе и постоянно учиться новому, так как технологии и тренды в дизайне постоянно меняются и UX/UI-дизайнерам нужно быть гибкими и открытыми новым идеям.

На второй строчке рейтинга оказалась профессия тестировщика. Задача такого специалиста — проверять мобильные приложения и сервисы.

«Перед началом работы тестировщик получает всю необходимую информацию о том, каким задумывалось приложение или программа. В процессе своей работы он смотрит, как работает программа и отвечает ли она всем заявленным требованиям. Работа тестировщика — хороший вариант для начала работы в IT-сфере, так как для этого направления не требуется сильных технических знаний», — отметили в компании.

Третье место заняла профессия 3D-визуализатора. Такие специалисты могут наглядно показать основную идею архитектурного проекта на основе чертежей, схем и строительной документации.

Архитектурные визуализаторы должны суметь погрузить зрителя в будущую архитектурную среду. Специалисты показывают эстетику и функциональность проекта на первых стадиях разработки или строительства домов, бизнес-центров и других сооружений. 3D-визуализация особенно востребована среди застройщиков, которые презентуют свои решения.

Профессия визуализатора объединяет художественные и технические навыки. Работа 3D-художника не бывает однообразной. Им так же, как и дизайнерам, приходится постоянно учиться. А также они должны анализировать референсы, тестировать смелые идеи, экспериментировать с новыми подходами и техниками, решать нестандартные задачи.

Топ актуальных профессий замыкает IT-рекрутер. Этот специалист находит узкопрофильных IT-специалистов и собирает команду под определенные проекты.

«Как правило, IT-рекрутеры ищут кандидатов не на специальных сайтах по поиску работы, а в профессиональных сообществах, каналах и социальных сетях. Рекрутер, работающий в IT, должен быть погружен в эту сферу, понимать основные нюансы, чтобы расположить к себе соискателя и поддерживать с ним профессиональный диалог», — рассказали в компании.

В свою очередь, челябинским IT-компаниям приходится заниматься образованием сотрудников. Об этом тренде на Русском экономическом форуме рассказал директор ООО «Интек Сайт» Ярослав Голуб. По его словам, требования бизнеса к кандидатам снизились. И если раньше компании искали готовых специалистов, то сейчас появилось направление на «взращивание» работника.

В то же время IT-отрасль сейчас перенасыщена джунами (начинающий специалист с минимальным опытом или без него). Это произошло из-за доступного инфообразования, делилась на форуме стратег, маркетолог, председатель и соорганизатор клуба маркетологов и сервисологов Елена Быкова. Поэтому в IT-сферах стало сложным найти мидлов (средний специалист) и сеньоров (старший специалист).