Русский экономический форум в Челябинске завершился выступлением SHAMANа

Артист стал хедлайнером концерта, прошедшего в рамках РЭФ

Накануне, 10 ноября, Русский экономический форум в Челябинске завершился масштабным концертом «Челябинская область — гордость и слава России». Перед зрителями выступили более 400 лучших артистов из Челябинской области. Хедлайнером мероприятия стал известный певец SHAMAN, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Открыл главное культурное мероприятие форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он сообщил, что на форуме обсудили важнейшие вопросы развития России, а также подчеркнул, что несмотря на попытки врага посеять хаос в нашей стране, мы покоряем новые вершины, осваиваем уникальные технологии и движемся вперед. Все это потому, что у нас есть основа — наша история, культура и единство.

«У нас единая, великая, могучая страна — Россия. Так было и будет всегда»,— заключил губернатор.

Затем на сцену вышли известные южноуральские коллективы: Государственный ансамбль танца «Урал», заслуженный ансамбль казачьей песни «Вольница», Троицкий казачий хор, ансамбли народного танца «Златоустье» и бального танца «Виктория» и многие другие.

Завершился концерт выступлением SHAMANа. Он исполнил все свои хиты, в том числе «Я русский».

Напомним, в рамках Русского экономического форума обсудили строительство первого завода по производству роботов в Челябинске, обновление нацпроектов, технологическое лидерство и многое другое.