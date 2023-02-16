Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев осмотрел в Челябинске индустриальный парк «Станкомаш»

Гость обсудил с губернатором Алексеем Текслером и руководством группы «Конар» вопросы импортозамещения

16 февраля в Челябинске работает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В рамках рабочего визита секретарь Совбеза и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил индустриальный парк «Станкомаш», сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



Николай Патрушев осмотрел производственные мощности нескольких предприятий-резидентов «Станкомаша». На сегодня в парке работают 11 заводов, численность персонала — более пяти тысяч человек. Как сообщало ранее Первое областное информагентство, в «Станкомаше» действует полный цикл машиностроительного производства, в основном индустриальный парк специализируется на тяжелом машиностроении, механообработке, сталелитейном и кузнечно-прессовом производствах.

Секретарь Совета безопасности обсудил с руководством флагмана «Станкомаша» — промышленной группы «Конар» — вопросы создания новых высокотехнологичных предприятий. Особое внимание Патрушев уделил теме локализации производства и развития импортозамещающих технологий. Также гость подчеркнул: «Конар» будет направлять ресурсы, полученные в рамках господдержки, именно на укрепление технологического суверенитета России и при этом продолжит повышать свои конкурентные преимущества.