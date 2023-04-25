Гастроэнтеролог рассказала, как правильно готовить шашлык

И кому это блюдо вообще не стоит готовить на майские праздники

Несмотря на свою популярность, шашлык не является образцом здоровой пищи. Как минимизировать вред подкопченного на огне мяса, если шашлык все же хочется приготовить, рассказала врач-гастроэнтеролог Клиники ЮУГМУ Ирина Строкова.

«Для приготовления шашлыка лучше всего использовать нежирные сорта мяса — индейку, курицу. Когда готовите, постарайтесь не пережаривать мясо и не добавляйте соусы, иначе происходит избыточная стимуляция желудочной секреции и панкреатических ферментов, что влечет повышенную нагрузку на органы ЖКТ»,

— говорит врач-гастроэнтеролог Клиники ЮУГМУ Ирина Строкова.

Также, по словам доктора, при поедании шашлыка стоит отказаться от спиртных напитков.

«В тандеме с жареным мясом алкоголь дает двойную нагрузку на печень и поджелудочную железу, а также оказывает токсическое влияние на желудок», — добавляет доктор.

Лучше всего сочетать шашлык со свежими овощами — они способствуют расщеплению жиров и улучшают работу кишечника.

Если у вас диагностировали хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, от употребления шашлыка следует отказаться.

Кстати, «индекс шашлыка» в Челябинской области вырос на 9%. За год набор для майского пикника подорожал за год на 600 рублей.

