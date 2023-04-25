«Для приготовления шашлыка лучше всего использовать нежирные сорта мяса — индейку, курицу. Когда готовите, постарайтесь не пережаривать мясо и не добавляйте соусы, иначе происходит избыточная стимуляция желудочной секреции и панкреатических ферментов, что влечет повышенную нагрузку на органы ЖКТ», — говорит врач-гастроэнтеролог Клиники ЮУГМУ Ирина Строкова.
Также, по словам доктора, при поедании шашлыка стоит отказаться от спиртных напитков.
«В тандеме с жареным мясом алкоголь дает двойную нагрузку на печень и поджелудочную железу, а также оказывает токсическое влияние на желудок», — добавляет доктор.
Лучше всего сочетать шашлык со свежими овощами — они способствуют расщеплению жиров и улучшают работу кишечника.
Если у вас диагностировали хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, от употребления шашлыка следует отказаться.
Кстати, «индекс шашлыка» в Челябинской области вырос на 9%. За год набор для майского пикника подорожал за год на 600 рублей.