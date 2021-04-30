«Индекс шашлыка» в Челябинской области вырос на 12%

Выясняем, в какую сумму обойдется пикник за городом в майские праздники

Стоимость выезда на шашлыки в Челябинской области за год выросла на 12%. В ближайшие майские праздники компании из пяти-шести человек отдых на природе обойдется минимум в 5321 рубль. В эту сумму входит базовый продуктовый набор, оборудование, уголь и жидкость для розжига. В прошлом году все это стоило 4737 рублей.

ИА «Первое областное» рассчитало «индекс шашлыка» на основе данных Росстата, информации из интернет-магазинов и аналитического ресурса «Чек Индекс» — проекта крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Аналитики «Чек Индекс» сравнили средние чеки на покупку шампуров, мангала, древесного угля, розжига с 1 по 15 апреля этого и прошлого года. Мы взяли за основу их данные о стоимости оборудования для пикника, а также цены интернет-магазинов. По информации исследователей, стоимость набора повысилась на 25% по сравнению с 2019 годом. Средний чек вырос на покупку мангала (на 48% — до 977 рублей) и розжига (на 43% и составил 195 рублей). Цена на древесный уголь, наоборот, снизилась до 228 рублей — на 11%.





Для расчета «индекса шашлыка» мы проанализировали цены на самый базовый набор продуктов для приготовления традиционного блюда для пикника. Мы не стали включать в список покупок ингредиенты для маринада, потому что у каждого повара они будут свои. Чаще всего в соус кладут лук, за год он подорожал на три рубля, стоит в среднем 28 рублей.

По данным Росстата, стоимость главного ингредиента для шашлыков — мяса — за год выросла на 8%. 5 килограммов филе свинины или говядины на компанию из пяти-шести человек будут стоить 2045 рублей. Ингредиенты для большой миски салата из огурцов, помидоров и разнообразной зелени обойдутся в 863 рубля. Стоимость «классических» соусов: 63 рубля за майонез, 181 рубль за кетчуп. По сравнению с ценами 2019 года продукты для шашлыка в Челябинской области подорожали на 7%.

В ходе редакционной дискуссии мы выяснили, что у кулинаров разные предпочтения в выборе мяса для шашлыков. Самый дорогой шашлык — из филе рыбы лососевых пород. Килограмм обойдется в 781 рубль. Стоимость филе говядины, согласно данным Росстата, в Челябинской области составляет 489 рублей. Немного дешевле стоит свинина — 334 рубля за килограмм. Шашлык из баранины на кости обойдется в 382 рубля за килограмм мяса. Самое дешевое мясо — куриное (159 рублей за килограмм).





Дни с 1 по 10 мая объявлены выходными, а это значит, что множество людей отправится на природу. Однако в Челябинской области введен особый противопожарный режим и посещать леса запрещено. За нарушения можно нарваться на инспекторов и штрафы. «Челябинский обзор» выяснил, где можно безопасно и с комфортом пожарить шашлыки.