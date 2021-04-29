Боксеры из Челябинска выиграли две бронзовых медали на чемпионате в Сербии

Александра Кулешова и Елизавета Карташкова поднялись на пьедестал турнира 58ht Belgrade Winner

Две бронзовые награды завоевали боксеры из Челябинска на турнире в Сербии. Представительницы Южного Урала отличились в составе сборной России на соревнованиях 58ht Belgrade Winner, которые прошли в Белграде. Обладательницами наград, как сообщает министерство спорта Челябинской области, стали Александра Кулешова и Елизавета Карташкова.



«Представительницы челябинского бокса поднялись на заветный пьедестал, завоевав две бронзы. Одна из них принадлежит воспитаннице СШОР „Юный динамовец“ Александре Кулешовой. Александра тренируется у Владимира Викторовича Рощенко. Вторая медаль — у спортсменки СШОР „Алмаз“ Елизаветы Карташковой, ее тренер Сергей Владимирович Новиков»,— подчеркнули в Минспорта Челябинской области.

Отметим, всего в составе сборной России на турнире выступили 28 спортсменов. На состязаниях состоялись поединки в восьми мужских и десяти женских категориях. Добавим, по итогам турнира 58ht Belgrade Winner сборная России заняла первое общекомандное место.