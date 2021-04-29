На месте провала грунта на улице Куйбышева закончили установку нового коллектора

Из-за аварии на старом коллекторе произошел крупный обвал грунта

В Челябинске на улице Куйбышева завершили укладку нового коллектора. На старых сетях в апреле этого года произошла авария, из-за которой случился крупный обвал грунта. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

«К утру 29 апреля закончен монтаж системы, коллектор работает в штатном режиме. Полностью завершена укладка трубы, выполнена герметизация ввода трубы в колодец у многоквартирного дома по улице Куйбышева, 7, проведена герметизация стыков, выведено из работы насосное оборудование», — уточнили в мэрии.

В ближайшие два дня на участке выполнят монтаж колодца дворовой сети дома по улице Куйбышева, 7 и другие завершающие работы.

Ранее на улице Куйбышева, где произошло несколько провалов грунта, специалисты возвели подпорную стену из бетона, сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Место происшествия проинспектировал губернатор Алексей Текслер. На месте он пообщался с начальником ремонтной бригады, которая работает на объекте. По словам последнего, восстановление развалившегося коллектора, который был построен еще в 1960-х годах, займет около месяца. Всего в работе на 400-метровом поврежденном участке заняты около 50 человек.

Поздним вечером 8 апреля напротив дома № 7 по улице Куйбышева провалилась большая часть грунта на канализационном коллекторе. Сейчас на поврежденном участке продолжаются восстановительные работы.