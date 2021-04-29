В Копейске появится мемориал погибшему во время спасения детей подростку

Проработать данный вопрос региональному управлению поручил глава СК России Александр Бастрыкин

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному следственному управлению проработать вопрос установки мемориала подростку, который погиб во время спасения детей из карьера в Копейске в 2019 году.

«В связи с обращением отца мальчика, который погиб, спасая тонущих детей в Челябинской области, по вопросу установки мемориала на месте захоронения Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК России при взаимодействии с региональными властями проработать и решить данный вопрос. Напомним, что в 2019 году погибший Дима Новоселов был награжден посмертно ведомственной медалью „Доблесть и отвага“», — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

24 мая 2019 года на карьере около поселка Бажово в Копейске 13-летний Дмитрий Новоселов погиб, спасая из воды двоих детей. Грунт под ними провалился. Он вытолкнул ребят на берег. Но сам выбраться не смог. Тело нашли через трое суток спасатели. Мальчик занимался в военно-спортивном клубе.

Дмитрия Новоселова наградили медалью посмертно.