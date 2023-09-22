Алексей Текслер поставил задачи для промышленников Челябинской области

Губернатор сделал заявление на отчетном заседании объединения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на отчетно-выборном собрании регионального Союза промышленников и предпринимателей. На заседании переизбрали руководящий состав бизнес-объединения, который будет работать до 2028 года. Глава региона обозначил основные приоритеты для развития экономики и промышленности.

Важнейшая задача в ближайшие годы, по словам Алексея Текслера — развитие промышленного потенциала Челябинской области. На долю этого сектора приходится более 40% ВРП. Совокупный объем инвестиций с 2019-ого по 2022-ой год составил свыше 1,3 трлн рублей. ВРП региона впервые в 2021 году превысил 2 трлн руб., в этом году ожидается превышение порога в 2,5 трлн рублей. Область поднялась на три позиции по этому показателю вверх в стране с 14-го на 11-е место.

«Очень важно, что динамика развития сохраняется и в текущих условиях серьезного санкционного давления. Мы должны сохранить набранную динамику, подняться и закрепиться в десятке регионов-лидеров по объему ВРП», — подчеркнул губернатор.

Для достижения этой цели глава региона выделил три задачи:



обеспечение дальнейшего рост инвестиций,

развитие кадрового потенциала,

формирование современной комфортной жизни граждан.

Также Алексей Текслер отметил вложения в цифровизацию, автоматизацию, роботизацию производств, в рост производительности труда, конкурентоспособности продукции, инвестиции в экологию и улучшение условий труда работников.

«Областное правительство всегда готово делать и делает свою часть работы в этой сфере. Действуют региональный инвествычет и другие льготы, в связке с федеральным Фондом развития промышленности работает региональный ФРП, создана и развивается сеть индустриальных и технопарков парков с налоговыми преференциями, для качественных проектов предоставляется земля, работают ТОРы, готовится к созданию особая экономическая зона», — уточнил Алексей Текслер.