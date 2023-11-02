Обрабатывающая промышленность в УрФО выросла на 11%

С 2020 года на поддержку промпредприятий из федерального бюджета направили 54 млрд рублей

В Уральском федеральном округе с января по август этого года индекс промышленного производства составил 101,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Обрабатывающая промышленность выросла на 11%. Промышленный рост в УрФО на рабочей встрече обсудили полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и заместитель председателя правительства России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.



Реализация инвестпроектов стоит на контроле у полпреда и вице-премьера.

«Взаимодействие с предприятиями и региональными органами власти показало, что санкционное давление, повышение ключевой ставки и другие изменения, безусловно, влияют на деловую активность. В то же время инвестиционные обязательства, которые компании взяли на себя, будут исполнены», — сказал Владимир Якушев.

Глава Минпромторга России озвучил, что стабильный промышленный рост в УрФО обусловлен активной позицией предприятий и региональных органов исполнительной власти по получению мер государственной поддержки по линии Минпромторга России.

«С 2020 года общий объем федеральных средств поддержки промышленных предприятий УрФО составил более 54 млрд рублей», — прокомментировал вице-премьер — глава Минпромторга России.

Фонд развития промышленности за все время работы профинансировал 151 заявку от предприятий на 59 млрд рублей.

«По результатам конкурсного отбора региональных программ развития промышленности в рамках единой региональной субсидии в 2023 году на средства федерального бюджета 2024 года одобрены субсидии регионам Урала в размере более 195 млн рублей», — сказали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО.

На встрече также обсудили обеспечение предприятий ОПК работниками. Полпред озвучил, что необходимо готовить специалистов и интегрировать среднее профобразование в производственные процессы.