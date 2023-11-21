В Челябинской области инфляция разогналась сильнее всего на Урале

«Спонсорами» роста цен стали летнее ослабление рубля и высокий спрос населения на товары и услуги

Самая высокая инфляция в Уральском федеральном округе в октябре зафиксирована в Челябинской области (6,62% при 5,35% в целом по округу). Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Цены на услуги в октябре превысили прошлогодний уровень на 12,14% (11,72% — в сентябре). Так, на Южном Урале значительнее, чем во всех других регионах округа, подорожали в годовом сопоставлении услуги пассажирского транспорта, в частности такси.

«Причиной стало усиление конкуренции на рынке труда в связи с опережающим ростом зарплат на промышленных предприятиях»,— говорится в сообщении регулятора.

Из-за дополнительного привлечения кадров для работы на предприятиях региона в октябре в регионе также сохранялся повышенный спрос на съемное жилье. На фоне увеличения стоимости квадратного метра в области выросли издержки арендодателей. В результате в годовом сопоставлении ускорилось удорожание аренды в наиболее ликвидном сегменте однокомнатных квартир.

Удорожание керосина увеличило издержки авиаперевозчиков, что наряду с повышением спроса на отдых внутри страны привело к ускорению годового роста цен на авиабилеты.

Еще одним «спонсором» ускорения годовых цен в октябре стало летнее ослабление рубля. Оно привело к росту издержек сельхозпроизводителей и переработчиков на закупку импортных препаратов, кормовых добавок и оборудования. Осенью эти издержки сказались на стоимости мяса и куриных яиц.

«Если в сентябре цены на продовольственные товары были на 4,67% выше уровня прошлого года, то в октябре — на 6%»,— комментируют в ЦБ.

Ускорилось подорожание питания в кафе и столовых. Это связано в том числе с увеличением ставки налогообложения при реализации отдельных видов фастфуда, а также высоким спросом населения.

«Высокий спрос позволял предприятиям быстрее повышать цены в меню для компенсации возросших затрат»,— говорится в сообщении.

По прогнозу Банка России, по итогам 2023 года инфляция в стране составит 7—7,5%, снизится до 4—4,5% в 2024 году и будет находиться около 4% в дальнейшем.

Напомним, размер инфляции является одним из основных параметров, которые Банк России учитывает при определении ключевой ставки. С 27 октября она составляет 15%.