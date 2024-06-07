«Индекс окрошки» в Челябинской области вырос на 14%

Сильнее всего в 2024 году подорожали яйца и квас

В жаркую погоду челябинцы предпочитают готовить дома окрошку. Это традиционное блюдо русской кухни пользуется большой популярностью благодаря простоте приготовления и невысокой стоимости. ИА «Первое областное» подсчитало, на сколько подорожала окрошка за год для челябинских хозяюшек и какие ингредиенты выросли в цене больше всего.

Для наших расчетов мы использовали традиционный рецепт окрошки на четыре порции. Итак, для приготовления летнего супа вам понадобится: редис (300 г), картофель (400 г), яйца (5 шт.), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (250 г), лук и укроп — по одному пучку каждого. Заправлять окрошку большинство челябинцев предпочитает квасом, менее популярные варианты заправки — кефир, айран, минеральная вода, разбавленный свекольный сок.

При расчете расходов на классическую окрошку с квасом в 2024 году траты составят 708 рублей. Это на 88 рублей (или на 14%) больше, чем в прошлом году. По данным ЕМИСС, сильнее всего подорожали яйца. Так, 5 штук яиц в этом году обойдутся хозяйке в 65,7 рубля (42 рубля в 2023 году). Ранее птицефабрики объясняли увеличение цен на продукцию ростом производственных затрат. Перед новогодними праздниками в Челябинской области наблюдался наибольший скачок цен на яйца, после чего цены на этот вид продукции стали планомерно снижаться, но все равно остались выше прошлогодних значений.





Также выросли цены на квас для окрошки. Если в 2023 году литр можно было приобрести в рознице за 71 рубль, то в этом году — за 130 рублей. Производители безалкогольных напитков ранее объясняли рост стоимости продукции необходимостью маркировки товаров согласно требованиям системы «Честный знак».

Сэкономить удастся, например, на покупке редиса, 300 граммов которого обойдется в 40 рублей вместо 77 рублей в прошлом году. Дело в том, что в Челябинскую область увеличены поставки овощей и фруктов из стран ближнего зарубежья, партии со свежей продукцией уже поступили в регион, и часть товара разошлась по розничным прилавкам, что способствовало снижению цен.

Не изменились за год цены на огурцы и картофель, но справедливости ради стоит отметить, что снижение цен на огурцы и картофель началось только в начале мая, когда опять же были увеличены поставки свежего урожая овощей из стран ближнего зарубежья в регион.

Самый дорогой ингредиент — вареная колбаса — немного вырос в цене (+11,5%). За 300 граммов в этом году придется заплатить 175 рублей (в 2023 году 157 рублей). Зелень подорожала за год на 12,5%.

В качестве приправы обязательно нужно подать сметану. Этот ингредиент мы также включили в рецепт. 250 граммов сметаны в Челябинской области стоят 68 рублей. По сравнению с ценами 2023 года это на 7% больше. Также можно добавить в окрошку острую русскую горчицу, кому-то нравится добавлять хрен. О необычных рецептах окрошки — здесь.

Еще один вариант — заранее растолочь укроп и зеленый лук с солью и долькой чеснока в ступке, чтобы получилось что-то вроде песто. Острые приправы при расчете традиционного рецепта мы не учитывали, поскольку это дело вкуса каждого. В России стоимость приготовления окрошки для 4 человек составляет около 1 тысячи рублей.