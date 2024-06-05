Черешню, абрикосы и персики проверяют на безопасность в Челябинской области

Эксперт рассказала о вреде плодожорок

Пятое июня в России считается днем создания государственной службы карантина растений в России. За сложным названием ведомства между тем кроется важная функция — все ввозимые в страну растения и плодово-ягодные проходят тщательный «фейсконтроль». Сезон продаж свежих фруктов в Челябинске стартовал, поэтому мы узнали, какие вредители к нам завозятся, опасны ли они и где лучше хранить покупку: в холодильнике или на столе.





Заместитель начальника отдела Уральского управления Россельхознадзора Ольга Ширяева журналистам медиахолдинга «Первый областной» рассказала, что в нашу область уже завезли черешню, абрикосы, сливы, теперь их «догнали» персики и нектарины.

«Чаще всего в косточковых могут завозиться плодожорки различного вида. Также в плодовой продукции могут присутствовать мухи, червецы, бурая монилиозная гниль, которая является также вредителем», — поясняет Ольга Ширяева.

Эти вредители для человека не опасны. Но они могут нанести серьезный вред сельскому хозяйству, да и внешний вид плода будет неприглядным. При этом вредители легко адаптируются к новым условиям. Например, плодовая муха, которую могут завезти из южных стран, акклиматизируется и может повредить местные плодовые сады и питомники.



«Контролю подвергается каждая партия: все, что отгружено в машину, будет проверено», — заверяет Ольга Ширяева.





Из разных частей кузова машины отбираются несколько ящиков, специалисты оценивают состояние продукции в них. Инспектор может отправить внешне подозрительные продукты на дальнейшую проверку в лабораторию. Будущий товар должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым ГОСТом.

Зараженную партию могут уничтожить, вернуть груз отправителю или обработать груз от карантинного вредителя.

Ольга Ширяева призналась, что спокойно покупает сама фрукты на рынках и в магазинах.

«Червячок в яблоке — это естественный процесс», — отметила она.

Ревизор по растениям и плодам пояснила, что дозревать купленные фрукты лучше оставить в комнате, а не в холодильнике.