«Индекс окрошки» в Челябинской области вырос на 7%

Сильнее всего подорожали редис и огурцы

30 мая в России отмечается День окрошки. Это традиционное блюдо русской кухни пользуется большой популярностью летом. Холодный суп — не только вкусное, но и освежающее блюдо в жаркий день. Корреспондент ИА «Первое областное» изучил данные Росстата и узнал, насколько подорожали продукты для окрошки за год.

Для наших расчетов мы использовали традиционный «советский» рецепт окрошки на четыре порции. Итак, для приготовления супа вам понадобится: редис (300 г), картофель (400 г), яйца (5 шт.), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (250 г), лук и укроп — по одному пучку каждого.

Мы предвосхитили спор о том, чем лучше всего заправлять окрошку. Проведя опрос в редакции, решили включить в индекс квас, а не кефир. Фанатов квасной окрошки оказалось намного больше. Также не стали включать острые приправы, все-таки это опция на любителя.





Итак, при расчете расходов на классическую окрошку с квасом траты составят 620 рублей. Это на 41 рубль (или на 7%) больше, чем в прошлом году. Сильнее всего подорожал редис — на 37%. 300 граммов стоят 77 рублей. Также значительно выросли цены на огурцы. 300 граммов огурцов обойдутся в 50 рублей, в 2022 году они стоили бы на 10 рублей дешевле. Ранее мы писали, что резкий рост цен на огурцы связан с весенними заморозками в Средней Азии, там погибла часть нового урожая.

Самый дорогой ингредиент — вареная колбаса — не поменялся в цене (как была 157 рублей за 300 граммов, так и осталась). Значительно подешевела картошка — на 45%. Для приготовления окрошки вам понадобится 400 граммов овоща, это будет стоить 12 рублей.

Квас подорожал за год на 6% — до 71 рубля. Выбирайте специальный квас для окрошки — он несладкий и не будет диссонировать со вкусом колбасы. Можно приготовить квас самостоятельно, но озаботиться этим нужно минимум за пару дней до застолья.

Если вы предпочитаете окрошку на кефире, то она будет на 26 рублей дороже классической. Литр в среднем по региону стоит 97 рублей, на 5 рублей дороже, чем в 2022-м.

В качестве приправы обязательно нужно подать сметану. Этот ингредиент мы безапелляционно включили в рецепт. 250 граммов сметаны в Челябинской области стоят 62 рубля. По сравнению с ценами 2022 года это на 1,6% меньше. Также можно добавить в окрошку острую русскую горчицу, кому-то нравится добавлять хрен. Еще один вариант — заранее растолочь укроп и зеленый лук с солью и долькой чеснока в ступке, чтобы получилось что-то вроде песто, но на русский дачный лад. Эту смесь добавляйте в тарелки — получится гораздо ароматнее и пикантнее, чем просто нарезать зелень.

Квасом и кефиром выбор заправки для окрошки не ограничивается — вот несколько идей:

