Где отметить Международный женский день в Челябинске

И чем порадовать себя в праздник

Впереди — Международный женский день и длинные выходные. Отличный повод для каждой девушки посвятить время исключительно себе и посетить интересные мероприятия. В Челябинске в предстоящие дни их будет немало: можно будет и оторваться на танцполе, и почувствовать себя шеф-поваром в кулинарной студии, передает ИА «Первое областное».

8 марта сразу несколько кулинарных студий предложат дамам приготовить интересные блюда и, конечно же, попробовать их. В кулинарной студии «Рататуй», например, будет возможность приготовить севиче из лосося и краба с апельсиновым ликером и биском или шоколадный шар с кокосовым муссом, морковной крошкой и горячим вишневым джемом. А в студии «Базилик» — итальянское пирожное с сырным кремом и меренгой и другое. Необходима предварительная запись.

9 марта можно будет от души посмеяться на шоу «Женский форум», где четыре стендап-артистки разберут запросы пользователей с реального женского форума и прокомментируют их, подкрепляя историями из своей жизни.

Более подробную афишу смотрите на сайте «ЧелГид».