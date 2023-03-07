Более половины мужчин Челябинской области подарят на 8 Марта цветы и конфеты

Есть те, кто вообще не планирует ничего покупать

Цветы — самый популярный подарок на 8 Марта в Челябинской области, который планируют сделать своим дамам более 40% южноуральских мужчин. На втором месте — конфеты. Однако далеко не все женщины мечтают получить на свой праздник благоухающий букет: в антирейтинге подарков он идет ноздря в ноздрю с кухонной утварью. Таковы результаты предпраздничного социологического исследования, проведенного региональным Центром общественного мониторинга.

В топ подарков, которые чаще всего выбирают женщинам суровые челябинские мужчины, вошли цветы (41%), сладости (14%), а также парфюмерия и косметика (11%). Около 7% не планируют ничего покупать и подарят своим женщинам деньги. А более 5% опрошенных и вовсе решили ограничиться улыбкой, заботой и другими нематериальными презентами.

Примечательно, что многие представительницы прекрасного пола также собираются порадовать подарками своих подруг и родственниц. Каждая третья купит цветы, а примерно каждая четвертая — конфеты.

Попутно социологи опросили женщин на предмет, чего бы им меньше всего хотелось получить в Международный женский день. Многих вопрос заставил задуматься: каждая четвертая не смогла на него ответить. Более 30% сказали, что будут рады любому вниманию (здесь каждый мужчина должен пожелать, чтобы его женщина была в их числе). Из остальных ответов сложился следующий антирейтинг: посуда и кухонные принадлежности (7%), цветы (тоже около 7%) и плохое настроение (6,5%). Неоднозначными подарками, с точки зрения некоторых женщин, являются сладости, алкоголь, парфюмерия и косметика, сувениры, деньги, а также белье, носки и колготки.

О том, во сколько обойдется праздничный букет в 2023 году, и о самых актуальных цветочных композициях сезона читайте в материале ИА «Первое областное».