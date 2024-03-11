«Индекс блина» на Масленицу в Челябинске вырос на 27%

Средний чек на семейное угощение достиг 108,5 рубля

11 марта началась Масленица. Стоимость приготовления домашних блинов в Челябинске за год выросла на 27%. Приготовление порции блинов для семьи из 4 человек в 2024-м обойдется челябинским хозяюшкам в 108,5 рубля. В прошлом году траты на такое же угощение составляли 85 рублей. ИА «Первое областное» выяснило: в этом году выгоднее купить готовые блины в рознице или испечь самим?

Постное блюдо — дешевле

При подсчетах стоимости порции блинов на Масленицу для 4 человек за основу мы взяли традиционный рецепт приготовления: 130 граммов пшеничной муки, 300 миллилитров молока, 3 яйца, 30 граммов сахара и 40 граммов сливочного масла.





По данным ЕМИСС, заметнее всего за год в Челябинске подорожали яйца — на 57,4%, до 139,3 рубля за десяток. При этом сливочное масло выросло в цене на 10%, сахар — на 18%, молоко — на 2%. А вот пшеничная мука, наоборот, подешевела на 6%. Сегодня килограмм муки можно приобрести за 51,3 рубля, тогда как в начале 2023 года стоимость килограмма достигала 55 рублей.

Если рассчитать стоимость ингредиентов в граммовке по нашему рецепту, то получится, что порция для 4 человек обойдется челябинской домохозяйке в этом году в 108,5 рубля, что на 27% дороже, чем в 2023 году. На пшеничную муку хозяйка потратит 6,6 рубля, на молоко — 21,5 рубля, на яйца — 41,8 рубля, на масло — 36,5 рубля. Сахар также добавит к стоимости праздничного угощения порядка 2 рублей на порцию.

В прошлом году ту же самую порцию блинов на 4 человек можно было приготовить, потратив 85 рублей. Для любителей блинчиков со сметаной блюдо обойдет чуть подороже: за год стоимость сметаны выросла почти на 8%, до 250 рублей за килограмм. Средний чек в рознице на малую баночку сметаны 15% составит 39 рублей.

Постные блинчики (без яиц и молока) обойдутся гораздо дешевле, при этом в рецептах хозяйки советуют попробовать заменить обычную воду на газированную (без добавок). Тогда блинчики получатся воздушные, с «пузырьками» на поверхности.

Лакомство на заказ

На челябинских торговых прилавках уже царит блинное изобилие. В торговых залах проводятся дегустации. Так, в кулинарии «Патриот» можно бесплатно попробовать обычные блины, постные и шоколадные. Если какой-то блин пришелся по вкусу, то можно купить — по 60 рублей за 100 граммов. При этом один блин как раз примерно и вытягивает по весу на 100 граммов.





В «Теореме» можно оформить заказ на блины по стоимости 69 рублей за 100 граммов. Здесь же можно приобрести красную икру горбуши — от 500 рублей за 100 граммов, черную осетровую — от 2,7 тысячи за 50 граммов. Кулинарии в супермаркетах блины не предлагают, они сохранили традиционный состав свежей выпечки (маффины, донаты, хачапури и т. п.).

На маркетплейсах можно приобрести готовые смеси для приготовления блинов или панкейков в домашних условиях. Средний чек — 200—350 рублей за пачку. Также здесь предлагается к покупке сухой яичный порошок — 700 рублей за килограмм, что выгоднее, если сравнить с покупкой свежих яиц.

А вообще, можно не ограничиваться блинами на Масленицу. Вспомнив русские традиции, в качестве угощения к праздничному столу подайте баранки, сушки, конфеты.





По данным «Руспродсоюза», стоимость приготовления порции блинов на семью из 4 человек в среднем по России за год выросла на 19,7% и составила 106 рублей.

Фестиваль блинов

По 17 марта в Челябинске проходит первый ресторанный фестиваль блинов. Челябинцам представят как классические варианты блинов с икрой или сгущенкой, так и необычные эксперименты и авторские блюда, созданные шеф-поварами заведений.





Например, ресторан Brut is Good предлагает своим гостям блины с креветками и персиками ким-чи, а также блины с риетом из лосося и ананасовой сальсой. «Буфет на Большой» добавил в меню блины с томлеными говяжьими щечками, грибами и маринованным огурцом, а Drunke pub собрался удивлять гостей блинчиками «Энчилада» с рваной свининой и томатным соусом.

Участие в фестивале принимает 31 заведение города, среди которых Barbaresco, «Популист», Plan B, Horizon, «Блинчики Пончики», «Камчатка», «Гринери», «Дабл Эль», «Фортепьяно», «Цыплята табака», «Славянка» и другие.