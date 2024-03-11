Масленичная неделя стартовала с 11 марта

Встречаем первый день

С сегодняшнего дня, 11 марта, начинается Масленичная неделя. Наши предки в течение семи дней готовились не только к проводам зимы, но и к Великому посту, который начинается сразу же после Масленицы. Именно поэтому в течение этой недели старались от души повеселиться и вдоволь наесться. У каждого дня Масленичной недели свои названия и традиции, о которых расскажет ИА «Первое областное».

Вообще, Масленичная неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица — это первые три дня недели, в которые разрешено заниматься хозяйственными делами. С четверга начинается Широкая Масленица, а вместе с ней — все основные праздничные мероприятия и гулянья.

Первый день Масленичной недели называется «Встреча». В этот день наши предки достраивали горки, снежные крепости и подготавливали площади для ярмарок.

В семьях была традиция с самого утра отправлять невестку в гости к родителям, а вечером свекры сами наведывались к родне. За богатым столом они обсуждали, как будут праздновать Масленицу и сколько гостей пригласят. Обычно семья невестки тщательно готовилась к таким визитам, чтобы не обидеть родственников.

Главная традиция первого дня Масленичной недели — испечь первый блин. Есть его не принято: блином следует угостить неимущих, чтобы те помянули души усопших родственников.







Второй день называется «Заигрыш». Его основной традицией были смотрины невест. С самого утра молодая пара вместе с родственниками и знакомыми начинала веселиться: скатываться с горок, есть блины. С этого дня потихоньку начинались праздничные гулянья.

Третий день Масленичной недели — «Лакомка». В этот день теща напекала блины и звала лакомиться ими своего зятя. Таким образом, семья жены показывала расположение к ее супругу. Также с этого дня начинали принимать гостей.

С четвертого дня, который называется «Разгуляй», начиналась Широкая Масленица. Название праздника говорит само за себя: в этот день наши предки прекращали работы и предавались веселью. Повсюду открывались ярмарки, устраивали катания на лошадях и санях, закатывали пиры, прыгали через костры. Главными развлечениями этого дня были кулачные бои и штурм снежного городка.







Пятый день Масленичной недели — «Тещины вечерки». Традиции противоположны лакомкиному дню: теща приходила в гости к зятю, а блины пекла ее дочь. Кстати, угощалась блинами не только теща, но и ее подруги, и родственники.

В субботу отмечают «Золовкины посиделки». По традиции невестки приглашали к себе в гости сестер своих мужей и весело проводили время. Золовкам принято было дарить подарки.

В воскресенье кульминация всей праздничной недели — Масленица, или Проводы зимы. В этот день наши предки вдоволь наедались блинами, веселились и сжигали чучело, символизирующее зиму. Пепел от него рассыпали по полям: наши предки верили, что после такого ритуала урожай будет богатым.

В Челябинске в этом году основные праздничные мероприятия пройдут в субботу, 16 марта, в парке имени Гагарина. Организаторы обещают песни, пляски, интересные конкурсы, соревнования и, конечно же, сжигание чучела.