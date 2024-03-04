Челябинцы отпразднуют Масленицу в парке Гагарина

В программе — много блинов и самый высокий масленичный столб

Завершить масленичную неделю челябинцы смогут 16 марта в Парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. Участников праздника ждут перетягивание каната, традиционные игры и концертная программа, сообщили в управлении культуры администрации Челябинска.

Масленица — один из самых масштабных праздников в Челябинске, который ежегодно посещают тысячи жителей и гостей города. В этом году гулянья откроет блинная ярмарка и концерт с награждением победителей конкурсов «Масленичная карусель» и «Масленичная красавица».

Организаторы обещают, что развлечения можно будет найти на любой вкус и возраст: детей ждут кукольные спектакли, игры и мастер-классы по изготовлению масленичных кукол, взрослых — бои с мешками, гигантские скакалки, хороводы и самый высокий масленичный столб — 10,5 метра.

Завершится празднование традиционным сжиганием чучела на центральной площади парка.

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