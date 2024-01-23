В Челябинске объявили конкурс на лучшие масленичные куклы

Поделки украсят популярный народный праздник

С 22 января по 17 марта 2024 года в Челябинске проводится конкурс «Масленичная красавица». Участникам нужно изготовить куклу к народному празднику Масленице. Организует ежегодное творческое состязание Центр культурно-информационной деятельности. Об этом сообщает городское управление культуры. «Масленичные красавицы», созданные руками челябинцев, украшают место празднования одного из популярных славянских праздников. Поделками любуются, с ними фотографируются.

Масленичная кукла должна быть размером от 20 до 50 сантиметров. Использовать для ее создания можно любые безопасные материалы. Костюм куклы может иметь традиционные элементы или же быть выполнен в авторском стиле. К поделке следует прикрепить бирку с указанием ФИО участника или названием коллектива, названием населенного пункта, места учебы или работы. Заявку совместно с фотографией куклы необходимо отправить на почту zayavka-2014@mail.ru не позже 22 февраля. Вопросы по участию в конкурсе можно задать по телефону +7 (351) 266-05-99.

26 и 27 февраля жюри определит лучшие конкурсных работ по полученным фотографиям. С 28 по 29 февраля организуют их прием по адресу улица Елькина, 45 (с 09:00 до 16:00). О дате и времени награждения победителей конкурса «Масленичная красавица» сообщат дополнительно. С 19 по 22 марта можно будет забрать свои поделки.