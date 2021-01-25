Имущество бывшего Магнитогорского госуниверситета продают за 252 миллиона рублей

На торги выставлены земельные участки и здания

АО «ДОМ.РФ», агент по распоряжению федеральной собственностью, продает имущественный комплекс бывшего Магнитогорского государственного университета. В 2013 году приказом Министерства образования и науки России он был присоединен к Магнитогорскому государственному техническому университету.



Три земельных участка (6,17 га) и девять зданий (учебные корпуса, мастерские, склады, гаражи, общежитие; общая площадь 35,1 тыс. кв. м) входят в один лот. Начальная цена — 251,7 млн рублей.



Имущественный комплекс находится по адресу: улица Сталеваров, 17. Рядом расположен студенческий сквер, неподалеку — набережная. Поблизости сформирован жилой район с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. Есть детские сады и школы, супермаркеты, остановки общественного транспорта. В шаговой доступности находятся Музей военной техники, Краеведческий музей, арена «Металлург» и Дворец спорта им. Ромазана.



В «ДОМ.РФ» отмечают, что здания бывшего вуза располагаются между двумя основными магистралями Магнитогорска — проспектами Ленина и Карла Маркса. Кроме того, объекты равно удалены от мостов Казачья Переправа и Южный Переход, которые соединяют правый и левый берега города.



Заявки от желающих принять участие в торгах принимаются до 15 февраля. Аукцион назначен на 19 февраля. Он состоится в электронном формате.