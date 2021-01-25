Шахматный клуб «Белая ладья» отремонтируют в Магнитогорске

Сейчас этим видом спорта занимается 160 детей

В Магнитогорске займутся ремонтом шахматного клуба «Белая ладья». Здание, расположенное по адресу Галиуллина, 24а, ждет преображение. Об этом в понедельник, 25 января, после аппаратного совещания заявил мэр Магнитогорска Сергей Бердников.



Он напомнил, что за последние три года среди детей возрос интерес к шахматам. Этого, по словам Сергея Бердникова, удалось достичь благодаря программ «Шахматный всеобуч», которая реализуется вместе с ММК. Также о развитии шахматного спорта в Магнитогорске тепло отозвался и президент ФИДЭ Аркадий Дворкович.

«Увеличено число классов для обучения данному виду спорта, закуплены шахматные доски практически во все школы города. За последние три года мы наблюдаем положительную динамику: все больше юных магнитогорцев увлекаются шахматами. Мы видим, с каким удовольствием дети занимаются. Сейчас условия спортивной школы не отвечают современным требованиям жителей города и всех, кто занимается шахматами. Поэтому было принято решение, что мы будем ее ремонтировать, кардинально преображать, чтобы это был некий дворец шахмат. Это нужное направление»,— сказал Сергей Бердников.

Глава Магнитогорска отметил, что сейчас шахматами в городе занимается около 160 детей. В планах у городской администрации — развитие этого вида спорта не только среди детей, но и среди взрослых.