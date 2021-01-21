Тепличный комплекс «Агаповский» ушел с молотка

Профильный инвестор приобрел комбинат за 304,4 миллиона рублей

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» реализовала тепличный комбинат «Агаповский» в поселке Наровчатка. Комплекс находился в залоге у ВЭБ.РФ по кредитам Группе компаний «Фабрика овощей».



Торги прошли в начале января по конкурентному принципу в рамках процедуры банкротства комбината. Победителем стала компания ООО «ТД «Агроторг» — дочерняя компания АО «Россельхозбанк». Торговый дом активно привлекается банком для работы с проблемной задолженностью. Намерения профильного инвестора в отношении южноуральской теплицы пока не озвучены.



Комплекс «Агаповский» был последним объектом из Группы компаний «Фабрика овощей», которые реализовал ВЭБ.РФ. В 2020 году корпорация продала три комбината, входившие в эту группу, а именно: ТК «Новомосковский», ТК «Ростовский» и «Новгородские теплицы». Агаповский комплекс госкорпорация планировала реализовать еще в конце прошлого года и завершить свое участие в проекте «Фабрика овощей».



Напомним, «Фабрика овощей» была основана в 2011 году как венчурная компания. С 2012-го она активно строила тепличные комбинаты в разных регионах и рассчитывала попасть в тройку крупнейших производителей тепличных овощей. Однако в ноябре 2017 года ее признали банкротом из-за чрезмерной кредитной нагрузки и соответствующих финансовых проблем.



В 2018 году ВЭБ разработал программу по спасению «Фабрики овощей». По мнению экспертов, госкорпорация планировала выкупить активы и внести их в уставной капитал совместного предприятия, созданного на паритетных началах с заинтересованными инвесторами. Однако в итоге тепличные комбинаты были выставлены на публичные торги.

