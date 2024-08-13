Губернатор Алексей Текслер рассказал о новациях, которые были внедрены с подачи комиссии Госсовета «Экономика и финансы»

В объективе работы — санкции, дотации регионам и развитие бизнеса

Губернатор Челябинской области возглавляет комиссию «Экономика и финансы» Госсовета вот уже четыре года. За время насыщенной работы с подачи комиссии было внедрено несколько важных новшеств, реализуемых на федеральном уровне. Каких именно — Алексей Текслер рассказал в интервью президенту «Минченко Консалтинг» и РАСО, директору Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО Евгению Минченко.

Комиссия «Экономика и финансы» в первую очередь выступает координационным центром инициатив по развитию экономики и бизнеса на региональном и федеральном уровне. Также она участвует в реализации нацпроектов. За четыре года председательства Алексея Текслера комиссия столкнулась с несколькими вызовами, например санкциями.

«Мы совместно с федеральными органами власти работали над настройкой мер контрсанкционного давления, формированием в связи с этим необходимых мер поддержки бизнеса, внедряли инструменты для развития инфраструктуры в регионах», — рассказывает Алексей Текслер.

Другой сферой, где принимались важные решения, стала межбюджетная. Так, с подачи комиссии в Бюджетном кодексе появилось положение об обязательной ежегодной индексации объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов на уровень не ниже инфляции. Теперь регионы, развивающие экономику и подходящие к порогу уровня расчетной бюджетной обеспеченности, не будут терять дотации.

«При нынешних параметрах бюджетов это означает обязательный рост поддержки регионов ежегодно на десятки миллиардов рублей. Раньше, если ты переходил через „порог“, дотация резко снижалась, иногда почти до нуля. И это, конечно, демотивировало регионы. Это было очень важное решение для крепких регионов, которые стараются сделать рывок и выйти из категории дотационных», — подчеркнул губернатор.

А в 2024 году совместно с Минфином России был согласован особый подход к списанию двух третей задолженности по бюджетным кредитам для регионов с бюджетной обеспеченностью менее 0,65. Это решение затронет около 35—40 регионов и станет новой программой поддержки.

Наметила комиссия и несколько направлений для будущей работы. Так, скоро будут опубликованы обновленные подходы к расчету предельных уровней софинансирования по субсидиям для регионов на следующие 6 лет.

«Это важнейшее решение, которое определит на ближайшие годы распределение для регионов федеральных средств на триллионы рублей, в первую очередь на реализацию нацпроектов. Мы принимали самое активное участие в выработке этих подходов и анализе получавшихся расчетов, и хочу сказать, что нам удалось достичь максимально сбалансированного решения в учете интересов регионов и задач федерального центра», — делится Алексей Текслер.

Также в настоящее время идет работа над проведением Президиума Госсовета по развитию экспорта второго Русского экономического форума.