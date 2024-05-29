Комиссия Госсовета под руководством Алексея Текслера участвует в разработке нацпроекта

Устойчивая динамичная экономика важна для построения технологического и финансового суверенитета

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в подготовке к президентскому заседанию Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Семинар-совещание состоялся на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ с участием комиссий Госсовета и правительства страны. Глава региона является руководителем комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Она участвует в разработке национального проекта «Устойчивая динамичная экономика», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Уже была команда руководителя нашей страны, чтобы подключить комиссии Госсовета непосредственно в работу правительственных групп — на уровне заместителей председателя правительства, профильных министров — для отработки окончательного решения по тем нацпроектам, которые будут обновлены. Работа Госсовета по тем направлениям, которые были обозначены, продолжается», — отмечает секретарь Государственного совета Российской Федерации Алексей Дюмин.

Помощник главы государства также выступил за синхронизацию приоритетных направлений Госсовета с экономическим и финансовым блоками правительства.





В круглых столах приняли участие руководители федеральных органов власти, главы регионов, представители бизнеса и общественных объединений. Они обсудили национальные цели развития России и обновленные национальные проекты, которые запустят в 2025 году. Президент Владимир Путин говорил о них во время послания Федеральному собранию — «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных», «Устойчивая динамичная экономика». В разработке последнего нацпроекта участвует комиссия Госсовета по направлению «Экономика и финансы», которой руководит Алексей Текслер.

«Сегодня это приоритет развития нашей страны, учитывая внешнесанкционное давление и задачи в части технологического, финансового суверенитета, которые поставил президент России Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул губернатор.





Во время семинара-совещания обсудили вопросы развития экономики, системы образования, семейной политики, строительства, инфраструктуры. Представители органов власти и эксперты высказали свои инициативы, которые войдут в основные доклады на заседании совета.