Алексей Текслер озвучил предложения по развитию регионов на совещании с президентом

Комиссией предложено расширить перечень субъектов РФ для предоставления целенаправленной поддержки

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, как председатель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы», 4 апреля выступил на совещании президента с членами правительства. Совещание прошло в формате видеоконференции.

Алексей Текслер внес несколько предложений по развитию регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Он озвучил аналитику, проработанную комиссией по задачам, которые в своем послании озвучил президент. Речь идет о поэтапном снижении в стране количества регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности.

Комиссией предложено расширить перечень регионов для предоставления целенаправленной поддержки. На 2024 год в число таких субъектов входит 36 регионов, у 20 из них уже есть программы социального развития (регионы Дальнего Востока, Крым, новые регионы и ряд других). Еще девять регионов включены в предложенный сегодня перечень Минэкономразвития.

Алексей Текслер привел пример Республики Адыгеи, которая показала хороший результат по реализации индивидуальной программы развития и теперь не входит в список регионов со спецподдержкой. Комиссией предложено регионам с такими результатами сохранить поддержку по индивидуальным программам развития на уровне 50%, направив их на реализацию конкретных проектов развития в регионе.

Кроме этого, по шести регионам — Брянской, Ивановской, Костромской, Орловской, Тамбовской, Пензенской областям, у которых нет ИПР или иных специальных программ, предложено проработать возможности по допнастройке различных инструментов новых национальных проектов в сфере экономики.

По регионам с низким уровнем РБО предложено предусмотреть специальные условия списания 2/3 бюджетных кредитов.

«Для финансово устойчивых регионов высвобождаемые от списания кредитов средства — реальный источник финансирования инфраструктуры. Для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, у которых часто не хватает средств даже на первоочередные расходы, списание таким источником не является. На наш взгляд, по некоторым регионам нужно часть бюджетных кредитов списать без допусловий. Более того, предоставить дополнительные средства на развитие. Это могут быть средства ИБК или другие механизмы», — пояснил глава комиссии.

Алексей Текслер высказал мнение, что данные решения позволят охватить поддержкой все регионы с низкой бюджетной обеспеченностью и поддержать их дополнительными инструментами развития. Он поблагодарил президента за решение продлить госпрограммы развития регионов до 2030 года.

В целом инициативы комиссии поддержали первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов и министр финансов России Антон Силуанов. При этом участники обсуждения отметили, что нужно тщательно просчитать последствия от списания долгов у регионов с низким уровнем РБО и доработать условия списания.

Завершая обсуждение, Владимир Путин добавил, что у нескольких регионов с низкой бюджетной обеспеченностью мер поддержки практически нет. Он рекомендовал сосредоточить внимание на этих регионах при распределении ресурсов по нацпроектам.

«Что касается регионов, которые добились неплохих результатов, — это значит, там работают достаточно эффективно. Жалко выбивать у них инструменты поддержки, если они добиваются результата. Прошу и Минэконом, и коллег продумать, что можно сделать для той же Адыгеи, чтобы ее поддержать. Или оставить 50%, как предложено Алексеем Текслером, или в рамках имеющихся нацпроектов наделить возможностями развивать отдельные, интересные для них направления», — резюмировал Владимир Путин.