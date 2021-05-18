Городам и районам Челябинской области перечислили налоги самозанятых

Муниципалитеты получили дополнительно 30 млн рублей

Муниципалитетам Челябинской области дополнительно перечислили почти 30 млн рублей. Деньги поступили от налога на самозанятых в январе — марте, сообщает пресс-служба регионального минфина. Такую финансовую помощь территории получают впервые по решению губернатора Алексея Текслера. По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, средства на общую сумму 29,8 млн рублей поступят в 43 муниципальных бюджета.

«Согласно действующему законодательству налог на профдоход зачисляется в региональные бюджеты. Но у субъектов пока нет возможности передать его на муниципальный уровень, сделав так, чтобы самозанятые платили напрямую в местные бюджеты», — пояснил Андрей Пшеницын.

Муниципалитеты смогут направить дополнительные средства на решение вопросов местного значения. Размер финансовой помощи зависит от объема средств от налога на самозанятых, которые были собраны в конкретной территории. Так, по итогам первого квартала наибольшие суммы получили Челябинск (15,2 млн рублей), Магнитогорск (3 млн рублей), Миасс (1,4 млн рублей), Копейск (1,2 млн рублей), Сосновский район (1,1 млн рублей) и Златоуст (1 млн рублей). Дотации муниципалитетам будут перечислять ежеквартально.