В Челябинске после ДТП с грузовым авто пострадала пассажирка маршрутки

ПАЗ от удара вылетел с дороги





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Сегодня, 17 мая, на пересечении проспекта Ленина и улицы Горького на Комсомольской площади в Челябинске столкнулись грузовой автомобиль «Газель» и ПАЗ маршрута № 85. Медицинская помощь понадобилась пассажирке маршрутки. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

Столкновение произошло, когда водитель автомобиля ПАЗ поворачивал налево. В этот момент в него влетела движущаяся прямо «Газель». От удара маршрутку вынесло с дороги. Автомобиль протаранил ограждение.

«В результате происшествия медицинскую помощь на месте получила пассажирка ПАЗа», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.